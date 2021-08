Mit seinem Mountainbike ist am Dienstag gegen 14.30 Uhr ein 18-Jähriger in der Herlazhofer Straße gestürzt, wie die Polizei meldet. Der Zweiradlenker verletzte sich dabei leicht. Grund für den Unfall dürfte ein Fahrfehler des 18-Jährigen gewesen sein. Ein Rettungsdienst brachte ihn zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.