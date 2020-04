Mit Mund-Nasen-Schutz Bus und Bahn fahren

Bund und Länder empfehlen dringend das Tragen eines Mund- Nasenschutzes im Öffentlichen Personennahverkehr. Und auch der Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund (Bodo) appelliert an alle Fahrgäste, die bisher geltenden Hygienevorschriften weiterhin zu beachten und ab sofort eigenverantwortlich einen Mund-Nasen-Schutz bei der Nutzung von Bus und Bahn zu verwenden. Das geht aus einer Pressemitteilung hervor.

Entsprechend der neuesten Informationen von Bund und Ländern bleiben die Ausgeh- und Kontaktverbote bis einschließlich 3. Mai bestehen. Das heißt laut Bodo auch: Die aktuell geltenden Hygienevorschriften und Einschränkungen im ÖPNV sind weiterhin zu beachten. Neu sei das Gebot eines Mund-Nasen-Schutzes, aber auch das Einhalten des Abstands zu anderen Fahrgästen, der Schutz des Fahrpersonals und insbesondere berührungslose Fahrscheinarten seien wichtige Elemente, um die Eindämmung der Covid-19-Pandemie weiterhin zu unterstützen.

Keine unnötigen Fahrten

Um dichte Fahrgastansammlungen zu den Hauptverkehrszeiten möglichst zu vermeiden, sollten Einkaufsfahrten und andere notwendige Besorgungsfahrten nicht in die Morgen- und Nachmittagsstunden gelegt werden. Hier seien Berufspendler auf Busse und Bahnen mit möglichst viel Freiraum angewiesen.

„Wir bitten unsere Fahrgäste, eigenverantwortlich eine Abdeckung für Mund und Nase zu tragen. Gerne auch selbstgenäht oder mit einem Halstuch“, sagt Bodo-Geschäftsführer Jürgen Löffler. Einkaufs- und Besorgungsfahrten sollten möglichst nicht dann stattfinden, wenn Berufspendler unterwegs sind. Morgens und abends müssten Bus und Bahn viel Platz für all jene bieten, die für ihre Arbeitswege auf den öffentlichen Nahverkehr angewiesen sind.

eCard, Handy-Ticket und Co.

Die Fahrt mit Bus und Bahn ist laut Mitteilung auch in der Coronakrise nur mit einem gültigen Fahrschein gestattet. Fahrscheinkontrollen würden kurzfristig wieder durchgeführt. Es stünden im Bodo viele mobile Ticketoptionen zur Verfügung. Stark nachgefragt sei die eCard, aktuell auch in einer Aktion „keine Kartengebühr“ angeboten. Für die eCard registrieren können sich Interessierte auch unter Telefon 0751/3614142. Wer keinen eCard-Vertrag möchte, kann das Handy-Ticket, den DB-Navigator oder auch den Ticketkauf am Fahrscheinautomat an Bahnhöfen nutzen.