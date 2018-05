Mit keb und vhs Kunst und Kultur am Oberrhein erleben

Dom, Barockschloss und die Städte Mannheim und Baden-Baden stehen auf dem Programm einer Dreitagesfahrt der Katholischen Erwachsenenbildung (keb) und der Volkshochschule Leutkirch (vhs) von Freitag, 27. bis Sonntag, 29. Juli. Bereits auf der Anfahrt stehen mit dem Besuch von Schloss und Garten Bruchsal sowie dem Kaiserdom zu Speyer mit Domführung und Besuch der Krypta erste kulturelle Hochgenüsse auf dem Programm, heißt es in der Ankündigung. Nach Ankunft und Übernachtung in Mannheim finden am zweiten Tag eine Rundfahrt und ein Rundgang zum Kennenlernen der Kunst- und Universitätsstadt statt. Höhepunkt wird nach Angaben der Veranstalter der Besuch des spektakulären Neubaus der Kunsthalle sein. Bei einer Führung durch die Räume der neu ab 1. Juni eröffneten Kunsthalle sind bedeutende Sammlungen und Sonderausstellungen zu sehen.

Am dritten Tag führt die Fahrt in die elegante Bäder- und Kulturstadt Baden Baden. Auf dem Programm stehen dann ein Stadtrundgang und individuelle Zeit um das Frieder-Burda Museum besuchen zu können. Die Heimfahrt führt über den Hochschwarzwald zurück ins Allgäu.

In der vhs Geschäftsstelle Leutkirch und in der keb Ravensburg liegen nähere Informationen bereit. Anmeldungen sind bei der keb Ravensburg bis 15. Juni unter Telefon 0751 / 3616130 möglich, ebenso bei Reiseleiter Otto Schöllhorn, Telefon 07561 / 1673.