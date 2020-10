Mit falschen Fahrerkarten auf der A 96 unterwegs: Polizei zeigt Fahrer an

Eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe haben zwei Sattelzuglenker am Dienstagabend gegen 23.30 Uhr bei einer Kontrolle durch die Verkehrspolizei hinterlegen müssen. Die beiden Fahrer im Alter von 45 und 47 Jahren waren mit ihren Sattelzügen auf der A 96 auf der Fahrt von Italien nach Belgien und hatten, um die Vorschriften zu den Lenk- und Ruhezeiten zu umgehen, je eine fremde Fahrerkarte in das Lesegerät ihres Fahrzeugs gesteckt. Beide Männer wurden von der Polizei angezeigt.