Mit der Sprühdose seine Geschichte erzählen

Der Auftritt des Rappers Haftbefehl auf dem Highmatland-Festival erhitzt die Gemüter. Frühere Texte würden antisemitische Tendenzen zeigen, von denen er sich nach Meinung der Kritiker nicht klar genug distanziert habe. Die Koordinierungs- und Fachstelle der Leutkircher Partnerschaft für Demokratie teilt per Pressemitteilung mit, dass die Veranstalter des Festivals nichtsdestotrotz zu ihrem Line-Up stehen.

Um nun die Grundausrichtung der Veranstaltung – für Vielfalt und für Toleranz, ganz im Sinne der Hip Hop Kultur – zu betonen, sind verschiedene Aktionen geplant. So wird auf dem Festivalgelände ein Graffiti-Workshop mit dem Titel „Tell Your Story“ – auf Deutsch: „Erzähle deine Geschichte“ – stattfinden. Jugendliche mit möglichst unterschiedlichen Biografien sollen dabei ihre Lebensgeschichte auf die Leinwand bringen. Der Workshop wird und finanziert vom Bundesprogramm „Demokratie leben!“. An der Teilnahme interessierte Jugendliche können sich beim Jugendhaus melden.

Darüber hinaus wird die Leutkircher Partnerschaft für Demokratie, der örtliche Ableger dieses Bundesprogramms, eine Donut-Aktion durchführen. Unter dem Motto „außen anders, innen gleich“ werden Donuts verteilt und zum Gespräch eingeladen. Bei einer parallel stattfindenden Foto-Aktion können die Jugendlichen mit Statements pro Demokratie, Offenheit und Vielfalt vor die Kamera treten. Die Kunstschule Sauterleute wird mit der Performance „exclusive inclusion“ vertreten sein, bei der auffällige Figuren über das Festivalgelände wandeln werden.

Die Stadtverwaltung möchte interessierte Eltern darüber informieren, dass die Bundeszentrale für politische Bildung (BpB) kürzlich ein Heft zum Thema Rap herausgebracht hat. Darin wird unter anderem das Verhältnis von Antisemitismus, Gewalt und Sexismus zu dieser Kunstrichtung thematisiert. Das Heft kann kostenlos bei der BpB oder bei Carmen Scheich unter der Mail carmen.scheich@leutkirch.de im Rathaus bestellt werden.