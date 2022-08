Mit der Fliegergruppe begeistert die Stadt umrundet

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine Schar aufgeregter Buben und Mädchen stürmte das Vereinsheim der Fliegergruppe Leutkirch am Flugplatz Unterzeil, um sich im Rahmen des Ferienprogramms mit dem Thema „Fliegen“ zu beschäftigen. Dazu gehört selbstredend auch das Wissen um einige technische Dinge wie die Bestandteile eines Flugzeuges und wie es sich eigentlich in die Luft erheben kann. Dazu kamen auch Fragen über die Ausbildung zum Piloten, wie weit eine Maschine fliegen kann oder auch wie hoch.

Interessiert lauschten die 8- bis 14-Jährigen den zwei Mitgliedern des Vereins, unter ihnen Rainer Wüstenhagen, der auch für die technische Wartung der Vereinsflugzeuge verantwortlich ist. Eine kleine Einführung in die Struktur des Verkehrslandeplatzes mit Landebahn und „Platzrunde“ bereitete den Besuch beim Flugbetriebsleiter auf dem Turm vor, wo Simon Rautenberg den Besuchern auch erklärte, warum die an- oder abfliegenden Flugzeugbesatzungen von ihm Informationen zum herrschenden Luftdruck und der im Betrieb befindlichen Piste per Funk bekommen. Ein weiteres Highlight der Veranstaltung war der Besuch einer Flugzeug-Rundhalle des Vereins, bei der die Flugzeuge auf einem drehbaren Boden geparkt sind und per Knopfdruck in die richtige Position gebracht werden, um diese direkt ein- oder auszuhallen. Eine „Sitzprobe“ im Cockpit einer Maschine brachte die Kinder angesichts der vielen Schalter und Instrumente zum Staunen.

Der Höhepunkt des Nachmittags war allerdings ein Flug mit den zwei von der Fliegergruppe kostenlos zur Verfügung gestellten Flugzeugen, einer DR 401 und einer Piper 28. Je drei Kinder durften auf dem Co-Pilotensitz oder den Rücksitzen Platz nehmen und, ausgestattet auch mit Kopfhörern, „live“ den Ablauf eines richtigen Fluges miterleben. Meist ging die Runde um Leutkirch herum, beeindruckt waren die Mitflieger dabei von der Größe des „Center Parcs“, aber auch nach dem angestrengten Suchen und schließlich Entdecken des Wohnhauses wo ein vernehmliches „Guck emol, do wohn ich“ zu hören war. Aber auch die beiden Piloten waren erstaunt, jedoch aus einem anderen Grund: Trotz einem sehr böigen Ostwind, der die Maschinen besonders über dem Stadtwald ordentlich durchschüttelte, wurde keinem der Passagiere übel. Ob dabei die vorbereitenden Erklärungen zum Flug im Vereinsheim, denen übrigens zahlreiche Begleiter der Kinder beiwohnten, maßgebend waren, bleibt allerdings offen.