Mit dem Rennrad für das Kinderhospiz unterwegs

- Am Tag der offenen Tür im Kinderhospiz St. Nikolaus in Bad Grönenbach überreichte Herbert Scherer (zweiter von rechts), begleitet von seiner Frau Heidrun und Michael Benes, Botschafter des Kinderhospizes St. Nikolaus, eine Spende von 1000 Euro an Kirsten Pallacks (rechts) vom Förderverein Kinderhospiz im Allgäu. Herbert Scherer aus Gebrazhofen war mit dem Rennrad von Oslo in Norwegen nach Lissabon in Portugal gefahren. Dabei hat er 5117 Kilometer in 45 Etappen durch 15 europäische Länder zurückgelegt. Mit Vorträgen über diese abenteuerliche Tour sammelte er Spenden für das Kinderhospiz. Unterstützt wurde er von Michael Benes, der leckere Pizzas beisteuerte, deren Erlös ebenfalls die Spendenkasse füllte. Foto: Waltl-Jensen/Kinderhospiz im Allgäu