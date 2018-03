Mit dem Bambus-Rad durch Lateinamerika

Vor über einem Jahr ist Christoph Seeger aus Leutkirch zu einer ganz besonderen Reise aufgebrochen: Gemeinsam mit seiner Freundin Aline Corrêa aus Brasilien fährt er auf Fahrrädern aus Bambus durch Lateinamerika. Die Tour ist für die beiden aber kein Urlaub, sie wollen damit sozialen Projekten helfen.

Ihre Reise führte Christoph Seeger und Aline Corrêa bisher von Brasilien über Uruguay nach Argentinien, Chile und Bolivien. Seit November 2016 sind die Abenteurer mit ihren Fahrrädern unterwegs. „Diese Art zu reisen, bietet uns viele Möglichkeiten. Zum einen ist es billig, denn wir müssen weder Sprit noch Mautgebühren bezahlen. Zum anderen erleben wir alles viel intensiver“, erklärt der 30-Jährige. So hätten sie die Chance auch sehr kleine Orte zu sehen und dort mit Menschen in Kontakt zu kommen. Am Tag fährt das deutsch-brasilianische Paar durchschnittlich 80 Kilometer. An manchen Orten bleiben sie für einige Wochen.

Unterwegs auf Kunstwerken

Die Wahl des Materials für ihre Fahrräder ist kurios, denn Christoph und Aline bewegen sich mit Bambus-Fahrrädern fort. „Unsere Räder kommen nicht aus einer Fabrik, sondern sind individuell gefertigt“, erzählt der Leutkircher. Die beiden kennen den Mann, der ihre Räder hergestellt hat und wollen sein Handwerk unterstützen. „Das sind eigentlich mehr Kunstwerke, als Fahrräder“, sagt Seeger, der Elektroingenieurwesen in Konstanz studiert hat. Außerdem seien die ungewöhnlichen Transportmittel ein Türöffner für Gespräche mit interessanten Menschen.

Momentan arbeiten sie in einem Hostel in Bolivien. Immer wieder nehmen die beiden kleine Jobs an und verdienen sich so Kost und Logis. In Bolivien erleben sie gerade ein wichtiges kulturelles Ereignis. „Alle bereiten sich auf Karneval vor. Unzählige Gruppen aus kleinen Dörfern kommen in die größeren Städte“, erzählt Seeger. Im Moment finden einige kleine Umzüge statt, bei denen die Teilnehmer allerdings ihre Tracht noch nicht tragen dürfen. Die großen Karnevalsumzüge schlängeln sich dann am 10. und 11. Februar durch die Straßen der bolivianischen Städte. „Karneval ist hier ein wichtiges Familienfest. Ich glaube, das ist noch wichtiger als Fasnet bei uns“, sagt der Leutkircher und lacht.

Reise soll etwas bewegen

Mit der Reise will das Paar etwas bewegen. Auf ihrem Weg besuchen sie Menschen, die sich für soziale oder nachhaltige Projekte einsetzen und interviewen sie. „Wir möchten engagierten Menschen helfen, ihre Botschaft zu verbreiten“, erklärt der 30-Jährige. Einige Begegnungen seien geplant, andere spontan. Die Geschichten der Menschen und die Interviews mit ihnen stellen die Reisenden auf ihre Internetseite www.rotaverbum.com. „Toll wäre es, wenn jemand auf der anderen Seite der Welt auf ein Projekt in Lateinamerika aufmerksam wird und sich so vielleicht ein Zusammenschluss ergibt“, sagt Seeger.

Diese Absicht drückt das deutsch-brasilianische Paar auch im Namen ihrer Homepage aus: „Rota Verbum“. Das ist Latein, wobei „Rota“ Rad beziehungsweise etwas in Umlauf bringen und „Verbum“ Wort bedeutet. „Wir wollen Geschichten in Umlauf bringen. Der Name trifft es also ganz genau“, erklärt der Leutkircher.

Zu Gast bei Kleinbauern

Das Projekt, das ihn am meisten beeindruckt hat, ist eine Kleinbauernbewegung in Santiago del Estero im Norden Argentiniens. Die Landwirte haben sich zusammengeschlossen, um gegen den kommerziellen Anbau von Soja anzukommen, berichtet Seeger. „Die Kleinbauern sollten von ihrem Land vertrieben werden. Dadurch, dass sie sich zusammengetan haben, konnten sie sich gegen die großen Sojabauern verteidigen“, sagt er. Einen Monat lang lebten und arbeiteten Christoph Seeger und Aline Corrêa mit den Bauern. „Dort habe ich gemerkt, was Reichtum bedeutet“, erinnert sich der Reisende. Von außen betrachtet würden die Kleinbauern arm erscheinen, weil sie keinen großen Besitz, wenig Geld und oft keine Schulbildung hätten. „Ihr Reichtum ist das Bewusstsein, dass sie alles haben, was sie zum Leben brauchen“, sagt Seeger.

Vor der Tour hat Christoph Seeger einige Jahre mit seiner Freundin, die er während eines Auslandssemesters kennenlernte, in der Nähe von Rio de Janeiro gelebt und gearbeitet. Wie lange ihre Reise noch dauern wird, weiß das Paar nicht genau. „Spätestens zum Geburtstag meiner Mama, im Dezember, kommen wir nach Leutkirch“, sagt der 30-Jährige. Danach wollen sie wahrscheinlich in Deutschland bleiben und weiter an ihrer Homepage arbeiten. „Viele Geschichten, die wir erlebt haben, konnten wir noch gar nicht aufschreiben“, erzählt er.

Die Interviews und Texte von Christoph Seeger und Aline Corrêa finden Sie auf der ihrer Internetseite www.rotaverbum.com