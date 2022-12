Mit Buttons, Armbändern und Mandarinen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Orange the World“ heißt die Kampagne der UN gegen Gewalt an Frauen, die dieses Jahr erstmals auch in Leutkirch aufgegriffen wurde. Die Farbe Orange steht dabei für eine Zukunft ohne Gewalt an Frauen. Ganz in diesem Sinne haben Schülerinnen des Hans-Multscher-Gymnasiums (HMG) die Welt ein Stückchen orangefarbener gemacht. „Wir haben von unserer Lehrerin davon gehört und wussten sofort, da machen wir was!“ sagt Anna Hör. Zusammen mit Madeleine Sieber und tatkräftig unterstützt vom SmV-Orgateam hat sie eine ganze Aktionswoche auf die Beine gestellt. Jeden Tag verkauften die beiden Elftklässlerinnen während der großen Pause orangefarbene Buttons und Armbänder mit Slogans sowie Mandarinen. Den Erlös wollen sie dem Frauenhaus des Landkreises spenden, das in Wangen eine Beratungsstelle unterhält. „Wir haben richtig viel positives Feedback bekommen“ freut sich Sieber. „Überrascht hat uns, dass von den jüngeren Klassen auch auffallend viele Jungs total interessiert und aufgeschlossen waren.“

Mit dem Pausenverkauf ist es aber noch nicht getan. So sammelten sie an einem Tag Handabdrücke als sichtbares Zeichen der Solidarität, riefen einen Mottotag aus, an dem orangefarbene Kleidung getragen werden sollte und veranstalteten ein interaktives Ideensammeln. Dabei sollen ihre Schulkameradinnen und Schulkameraden auch Erfahrungen auf Zettel schreiben und einwerfen können. Die werten sie dann aus – am Ende steht nämlich noch ein Vortrag vor ihrer eigenen Klasse an. An ihrer Schule jedenfalls ist ein Großteil der Schüler- und Lehrerschaft nun erstmal für das Thema sensibilisiert.