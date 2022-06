Mit Abstand sicher

Jeder Radfahrer kennt das unangenehme und beängstigende Gefühl, wenn man sehr eng von Kraftfahrzeugen überholt wird. Seit April 2020 schreibt die Straßenverkehrsordnung einen Mindestabstand von 1,5 Metern innerorts und von zwei Metern außerhalb geschlossener Ortschaften vor. Die Abstandsvorschriften gelten natürlich auch für Rad- und Schutzstreifen. Geringere Abstände gelten rechtlich als Gefährdung.

Da diese Vorgaben vielen Verkehrsteilnehmern nicht bekannt sind, hat der VCD Leutkirch (Verkehrsclub Deutschland) in Zusammenarbeit mit der Stadt Leutkirch insgesamt fünf Informationsbanner drucken lassen. Darauf abgebildet sind auch die Logos der Stadt, des VCD, der Verkehrswacht und des ADFC (Allgemeiner Deutscher Fahrradclub), von dem die Druckvorlage stammt. Zwei Brückenbanner hängen jeweils an der Mohren- und der Stadtbachbrücke, drei Bauzaunbanner stehen an der Wangener -, der Memminger- und der Wurzacher Straße (siehe Foto). Es ist geplant, die Standorte in einigen Wochen zu ändern. Trotz einer luftdurchlässigen Perforation hielt anfangs das Gewebe der Banner den Gewitterstürmen nicht stand und die Konstruktion stürzte um. Der Bauhof sorgte dann für eine solide Verankerung im Erdreich.

Die Aktion wird bundesweit hauptsächlich vom ADFC mit den Kommunen durchgeführt, um das Sicherheitsgefühl der Radfahrer zu verbessern. Dadurch sollen mehr Menschen zum Umsteigen auf das Fahrrad bewegt werden, um die Klimaziele und eine lebenswertere Stadt zu erreichen. Auch der ADFC Isny, mit dem der VCD Leutkirch kooperiert, wird die Informationskampagne in Kürze übernehmen.

Der VCD hält die deutsche 1,5 Meter-Vorgabe für zu komplex, da viele Menschen dieses Maß nicht richtig einschätzen können und daher eher unterschreiten. In Spanien gibt es dagegen seit vielen Jahren die Vorschrift, dass zum Überholen von Radfahrern komplett die Straßenseite gewechselt werden muss. Dies stellt eine wesentliche Vereinfachung dar und wird dort aufgrund von regelmäßigen Kontrollen und hohen Bußgeldern auch sehr gut eingehalten. Ein Mitglied des Leutkircher VCD, der dort regelmäßig per Rad unterwegs ist, kann dies bestätigen. Dadurch wird auch die für Radfahrer höchstgefährliche Situation vermieden, dass diese trotz Gegenverkehr überholt werden.

Eine weitere neue Vorschrift der StVO ist ebenfalls noch kaum bekannt. So darf ein Schutzstreifen für Radfahrer (unterbrochene Linie) nur dann überfahren werden, wenn es der Gegenverkehr zwingend erfordert. Zusätzlich gilt hier ein absolutes Halteverbot. Ein Radstreifen (durchgezogene Linie) darf überhaupt nicht überfahren werden. Zuwiderhandlungen sind bußgeldpflichtig und werden sogar mit einem Punkt im Flensburger Fahreignungsregister („Verkehrssünderkartei“) geahndet.

Den meisten Verkehrsteilnehmern ist dazu überhaupt noch nicht bekannt, dass die StVO seit April 2020 allen Radfahrern erlaubt, inner- wie außerorts zu zweit nebeneinander zu fahren, solange der Verkehr dadurch nicht behindert wird. Ein Überholen muss damit gewährleistet sein. Früher galt diese Regelung nur für Verbände ab 15 Personen. Leider werden Radfahrer, die dieses Recht in Anspruch nehmen, oft wüst beschimpft, sehr eng überholt oder angehupt. Man muss dabei bedenken, dass man in Autos und auf Kutschen schon immer zu zweit nebeneinandersitzen darf.

Insgesamt sollten sich alle Radler aber auch streng an die Straßenverkehrsordnung halten, um andere Verkehrsteilnehmer nicht zu behindern oder zu gefährden. Das trägt auch zu einem besseren Image und zu gesteigerter Akzeptanz der Radfahrer bei.