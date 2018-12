Mit überhöhter Geschwindigkeit ins Gefängnis

Weil er zu schnell auf der Autobahn unterwegs war, musste ein 33-Jähriger, der polizeilich gesucht wurde, Weihnachten im Gefängnis verbringen.

Am vergangenen Sonntagabend gegen 20 Uhr wurde eine Polizeistreife des Verkehrskommissariat Kißlegg auf einen Pkw aufmerksam, der auf der A 96 in Höhe Leutkirch mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Memmingen unterwegs gewesen ist. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellten die Beamten laut Polizeibericht dann fest, dass der 33-jährige Fahrer des Pkw zur Festnahme ausgeschrieben war. Weil der Mann den im Vollstreckungshaftbefehl geforderten Geldbetrag vor Ort nicht begleichen konnte, wurde er in die Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Dort muss er nun eine Ersatzfreiheitsstrafe absitzen. Außerdem erwartet ihn laut Polizei noch eine Anzeige wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung.