Missverständnis führt zu Unfall in Leutkirch

Ein Missverständnis hat am Dienstag gegen 16 Uhr in der Memminger Straße in Leutkirch einen Unfall zur Folge gehabt.

Beim Ausfahren aus einem Grundstück nahm laut der Polizei ein 58 Jahre alter Mercedes-Fahrer an, dass ihn eine 50-jährige Opel-Fahrerin einbiegen lässt und fuhr los. In dem Moment setzte die Frau ihren Wagen ebenfalls in Bewegung, nachdem die dortige Ampel auf „grün“ umgeschaltet hatte. Bei der anschließenden Kollision der beiden Fahrzeuge wurde niemand verletzt.