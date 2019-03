Mieten in Leutkirch stark gestiegen, aber noch relativ günstig

Die durchschnittliche Nettomiete in Leutkirch beträgt 6,48 Euro pro Quadratmeter. Das geht aus dem neuen Mietspiegel hervor, den der Gemeinderat in seiner Sitzung am Montagabend einstimmig anerkannt.

Diesen sogenannten qualifizierte Mietspiegel hatte die Stadt im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Seine Ergebnisse beruhen auf einer repräsentativen Stichprobe von nicht preislich gebundenen Wohnungen.

Zuletzt war dieser Mietspiegel im Jahr 2015 erhoben worden. Der Gesetzgeber sieht nach einer Fortschreibung nach zwei Jahren eine komplette Neuerstellung nach vier Jahren vor.

Im Vergleich zur Fortschreibung 2017 haben sich laut Stadtverwaltung die Mietpreise um 11,92 Prozent erhöht – von 5,79 auf nunmehr 6,48 Euro pro Quadratmeter.

Im Vergleich zu umliegenden Städten sei Leutkirch damit aber günstig. Wangen (7,61), Isny (6,91) und Bad Waldsee (6,74) sind teurer, nur Bad Wurzach (6,15) günstiger.

Der Mietspiegel gilt ab 1. April und wird auf der Homepage der Stadt (www.leutkirch.de) veröffentlicht.