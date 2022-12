Michael Weinmann aus Leutkirch hat seine sechste Pilgerreise beendet

„Es geht auch ohne GPS, ich habe den Weg immer gefunden“, erklärt Michael Weinmann mit einem Schmunzeln und fügt dann leise hinzu: „Und dann schaut ja auch der da oben noch mit.“ Ende Mai dieses Jahres ist der geübte Pilger aus Leutkirch seit dem Beginn der Corona-Pandemie erstmals wieder aufgebrochen, um 35 Tage lang auf den Spuren des Heiligen Jakob zu wandern. Dieses Jahr sollte es ein neuer Weg sein: Der Camino Francés, der in Saint-Jean-Pied-de-Port in Frankreich beginnt, mit der ersten Etappe die Pyrenäen überquert und dann auf über 800 Kilometern durch Spanien bis Santiago de Compostela verläuft.

Seit 2011 sammelt der freiberufliche Fotograf auf seinen Pilgerreisen Bilder von Landschaften und Menschen, die sein Leben nachhaltig prägen. Auf seinen bisher sechs Pilgerreisen hat Weinmann insgesamt stolze 5000 Kilometer zu Fuß zurückgelegt. Was treibt ihn dazu an? Er überlegt nicht lange: Es sind vor allem die zwischenmenschlichen Begegnungen, die man sonst im Leben so nicht machen würde, die Freundschaften, die man schließen kann, die Menschen und ihre Geschichten.

Alles begann mit einem Spaß

Einer, der wie Michael Weinmann immer auf der Suche ist, bereit zu Veränderung und Neubeginn, für den ist das Pilgern eine Metapher für das ganze Leben schlechthin. Als er sich 2006 endlich in Raggen eine neue Heimat schafft, kommt es zu einer schicksalhaften Fügung: In Ausnang entdeckt er den „Jakobsweg“. Er macht ein Foto für Freunde und Bekannte mit sich und dem Straßenschild im Hintergrund – es sollte ein Spaß sein.

Die Reaktion der Freunde ist jedoch ernst: „Toll, dass du das machen willst, alles Gute für deine Pilgerreise!“ – „Da dachte ich mir, jetzt musst du das auch machen, wenn die dir das so einfach zutrauen“, erinnert er sich. 2010 besuchte er in Oberdischingen einen Pilger-Vorbereitungskurs der „Schwäbischen Jakobusgesellschaft“. 2011 machte er sich zum ersten Mal auf den Weg, allein, mit der Kamera im Gepäck. Die Bilder, Erfahrungen und Eindrücke auf seinen Jakobsweg-Reisen sind der Stoff für seine Vorträge, die er seitdem immer wieder hält, zum Beispiel 2013 im Leutkircher Kino. Für das nächste Jahr ist ein neuer Vortrag mit dem Titel „Pilgern auf Schwäbisch“ in Arbeit.

Was sich verändert hat

Was hat sich verändert in den vergangenen elf Jahren? „Es ist auf jeden Fall touristischer geworden“, zieht der erfahrene Pilger Bilanz. Die Zahlen sprechen für sich: Waren es 2011 noch 180 000 Pilger von Januar bis Dezember, so wurden 2022 allein von Januar bis Oktober insgesamt 422 000 Pilger in Santiago de Compostela registriert.

Im Gegensatz zum Leitspruch „Der Weg ist das Ziel“ sei heute für viele offenbar das Ziel die Hauptsache. Viele würden weite Strecken mit dem Bus fahren und nur kurz vor Santiago de Compostela noch eine kleine Strecke zu Fuß gehen, um dann die ersehnte Pilgerurkunde zu ergattern. Es gebe in Spanien sogar den Trend, dass die Pilger-Urkunde als Bonus bei Bewerbungsgesprächen benutzt werden könne, um ein möglichst gutes Bild abzugeben.

Hotel statt Pilgerherberge

Auch die Ansprüche vieler Pilger seien gestiegen: Immer mehr wohnten lieber in bequemen Hotels oder Pensionen statt in den einfachen Pilgerherbergen ohne Komfort. Ist der Weg zu anstrengend, steige man eben in den Bus oder lasse sich seinen Rucksack nachliefern. „Leute, die morgens nach dir aufgebrochen sind, kommen dann ganz zufällig vor dir am Tagesziel an“, erklärt Weinmann mit einem Augenzwinkern.

Der Pilgerweg als Event: „Wo gibt es die spektakulärsten Aussichtsplätze, die berühmtesten Sehenswürdigkeiten, die schönsten Etappen?“ Diese Fragen scheinen für viele beim morgendlichen Aufbruch das Wichtigste zu sein. „Es ist schon alles sehr weichgespült“, zieht Weinmann Bilanz.

Pilgern mit Hardrock-Musik

Seit Corona sei das Wandern für viele Menschen interessant geworden, betont Weinmann. So treffe man auch immer mehr jüngere Wanderer an. Ein Moment, der ihm in Erinnerung bleibt: Ein junger Mann überholt ihn auf dem Camino, aus den großen Kopfhörern wummert Hardrock-Musik, so laut, dass die anderen mithören müssen.

Er dagegen verbindet Pilgern mit vor allem mit „Ruhe und Insichgekehrtsein“. Auf den Spuren des Heiligen Jakobus zu wandern, hat für ihn auch eine religiöse Komponente. „Ich bin nach Möglichkeit jeden Tag in eine Kirche oder Kapelle gegangen, um zu danken, dass ich die Tagesetappe geschafft habe.“ Jeden Morgen aufzubrechen, ohne genau zu wissen, was der Tag bringt, etwas zu wagen, das schrecke ihn nicht, betont er und spricht von Gottvertrauen, von Gelassenheit.

Nicht nur Nachdenken und Stille

Pilgern bedeutet für Michael Weinmann aber nicht nur Nachdenken und Stille. Und dem Mann mit dem vom Wanderwetter gegerbten Gesicht und den Lachfältchen um die Augen nimmt man das sofort ab. Es sind die Gespräche bei gemeinsamen Mahlzeiten am Abend, das Hören von Lebensgeschichten, die das eigene Leben in ein neues Licht tauchen, was ihn fasziniert. So hat er zu einer Gruppe von vier Franzosen, die er auf seinem ersten Pilgergang 2011 kennengelernt hatte, noch heute Kontakt. „Es sind eine meiner besten Freunde geworden.“, sagt Weinmann.

Ebenso hält die Freundschaft mit einer Gruppe, die er 2016 auf dem „Camino Primitivo“ kennengelernt hat, bis heute an. „Wir haben uns prima verstanden, auch viel zusammen gelacht.“, erinnert er sich. Und dieses Jahr? Das gemeinsame Frühstück mit seinen Weggefährten Thon aus Belgien und Pedro aus Spanien am Tag nach der Ankunft in Santiago de Compostela war für ihn der „krönende Abschluss“ dieser Reise - und der Beginn einer weiteren Pilger-Freundschaft.