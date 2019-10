Der Eigentümer eines schwarz lackierten VW Golf hat laut Polizeibericht am Sonntag festgestellt, dass in der vorangegangenen Nacht auf seinem Stellplatz in der Maucherstraße ein Metallteil in einen Reifen seines Autos eingestochen worden war, wodurch der Reifen beschädigt wurde.

Hinweise hierzu erbittet das Polizeirevier Leutkirch im Allgäu unter Telefon 07561 / 84880.