Unbekannte haben am Dienstag aus einem verschlossenen Container in der Straße „Im Herrach“ in Leutkirch Messing- und Kupferspäne entwendet. Um an das Metall zu gelangen, brachen die Täter den Container gewaltsam auf und richteten Sachschaden in noch nicht bekannter Höhe an. Das Polizeirevier Leutkirch ermittelt wegen des Verdachts des Bandendiebstahls und bittet unter Telefonnummer 07561/8488-0 um sachdienliche Hinweise.