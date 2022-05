Messerangriff in Leutkirch: 28-Jähriger muss in Klinik

In der Leutkircher Brühlstraße hat es Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr einen Messerangriff gegeben. Wie die Polizei am Dienstag mitteilt, steht ein Mann im Verdacht, auf einen 28-Jährigen eingestochen zu haben. Das Opfer wurde mit mittelschweren Verletzungen in einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Beamte des Kriminalkommissariats Ravensburg haben wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts Ermittlungen gegen den 37-Jährigen aufgenommen.

Schon am Samstagabend und in der Nacht war es im Bereich der Brühlstraße und der Unteren Grabenstraße nach Angaben der Polizei zwischen dem Tatverdächtigen und mehreren Personen, darunter das spätere Opfer, zu Streitigkeiten gekommen. Gegen 3.30 Uhr habe der 37-Jährige in Begleitung eines 16-Jährigen erneut die Personengruppe aufgesucht, die sich in einer Wohnung in der Brühlstraße befand. Dort kam es wieder zum Streit, der sich dann auf die Straße verlagerte.

Schlichter wird ebenfalls verletzt

Dabei soll der 37-Jährige ein Messer gezogen und auf das Opfer eingestochen haben. Ein 21-Jähriger soll die beiden Kontrahenten getrennt haben. Ob dadurch weitere Verletzungen verhindert wurden, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Hierbei sei wiederum der Schlichter von dem 16-Jährigen ins Gesicht geschlagen und leicht verletzt worden.

Der 37-Jährige wurde von der Polizei vorläufig festgenommen und am Montag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg einem Haftrichter vorgeführt, der zunächst die Untersuchungshaft wegen gefährlicher Körperverletzung anordnete. Der Tatverdächtige befindet sich seither in einer Justizvollzugsanstalt. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei zu einigen noch nicht geklärten Details dauern derzeit an. Den 16-Jährigen erwartet indes eine Strafanzeige wegen Körperverletzung.

Ob der mutmaßliche Täter unter Alkohol- oder Drogeneinfluss stand, wird derzeit noch ermittelt, erklärt eine Polizeisprecherin.