Merazhofener spielen beim Kölner Karneval

Es ist fast wie ein Sechser im Lotto, dass man als Musikkapelle beim Kölner Karnevalsumzug am Rosenmontag mitlaufen darf. Genau das ist dem Musikverein Merazhofen passiert, allerdings nicht ganz ohne „Vitamin B“. Ausschlaggebend war die Kölner Familie Haller, die seit vielen Jahren in ihrem Ferienhaus in Schönenbühl bei Merazhofen Urlaub macht. Als treue Besucher des Merazhofer Maifestes, hofften sie schon lange auf einen Gegenbesuch. Zudem sind die Hallers absolut Karneval-begeistert und so kam die Idee auf, dass die Merazhofer Musikkapelle am legendären Rosenmontagsumzug teilnehmen könnte.

Gute Kontakte der Hallers zum Präsidenten der Karnevalsgesellschaft (KG) UHU in ihrem Kölner Stadtteil Dellbrück machten es leicht, diesen Antrag abzugeben. Im November 2019 kam die Nachricht aus Köln: Merazhofer Musiker sind am Rosenmontag dabei samt Rahmenprogramm. Dass dies zum Teil an strenge Regeln, Pflichten und „Karnevalsverhalten in Kölle“ geknüpft ist, ahnte noch niemand.

Kölsche Lieder und Schlumpfkostüme

„Wir haben gleich mal entsprechendes Notenmaterial besorgt und ab Januar Kölsche Stimmungs- und Marschlieder eingeübt“, erzählt Dirigent Karl Kurray, was doch für alle etwas ungewöhnlich war. „Eine Regel war, dass wir nicht in unserer Tracht auftreten dürfen, sondern ein Karnevalskostüm tragen müssen“, sagt Klaus Wessle, der den Kontakt zu Familie Haller hat, die sie dann natürlich in Köln-Dellbrück treffen werden. Die Merazhofer Musikanten haben sich für Schlümpfe entschieden, Dirigent Karl wird in rot aufmarschieren und als Papa Schlumpf die blau-weiß Schar anleiten.

„Wer Fasnet sagt, zahlt!“

Am Dienstag war die letzte Musikprobe, am Fasnetssamstag geht es für rund 35 Musiker samt den beiden Vorsitzenden Simon Wessle und Niklas Marka mit dem Bus nach Köln-Dellbrück zum Hotel UHU. Apropos Fasnet und Fasching, diese beiden Worte sind ab Samstag tabu bei der illustren Merazhofer Gesellschaft. „Dann darf nur noch von Karneval gesprochen werden. Wer Fasnet sagt, bezahlt eine Runde“, sind sich die Musiker einig. Und Apropos „Runde“: Beim rheinländischen Karnevalsvergnügen, der als Ausnahmezustand gilt und mit Straßenkarneval und Kneipen-Hopping mit allen Leuten ausgelassen gefeiert wird, ist die Tisch- oder Lokalrunde mit Kölsch-Bier oder Stange gang und gebe.

Spaß, Gaudi, Musik und Tanz

Während bei der schwäbisch-alemannischen Fasnacht historische Kostüme samt entsprechenden Holzmasken Tradition haben, ist in Köln einfach überall Spaß, Gaudi, Musik und Tanz angesagt, auf der Straße, wie in jeder Kneipe. Eine Handvoll der Merazhofer, die an den Rhein fahren, haben den Kölner Karneval schon mal erlebt. Der MV war 2002 beim Umzug dabei, damals mit Kontakten zur KG Römergarde. Doch für die meisten wird es Neuland sein und sehr spannend werden.

Mettbrötchen und Dreigestirn

Trotzdem sehen die Merazhofer alles gelassen. Sie werden das vorgegebene Programm mit vier öffentlichen Auftritten gekonnt über die Bühne bringen, werden „Alaaf“ rufen, sich mit Mettbrötchen und Äätzesupp (Erbsensuppe) stärken und sogar beim Straßenkarneval direkt am Kölner Dom aufspielen. Auch das berühmte Dreigestirn Prinz, Jungfrau und Bauer werden sie treffen, die in Köln während der närrischen Zeit sehr verehrt werden. Am Dienstagnachmittag steht der „Veddelszoch“ in Dellbrück auf dem Programm, bei dem die Allgäuer mal nur Zuschauer sein dürfen, singen, schunkeln und Kamellen sammeln können.

Am „Ruusemondaach“ um halb 10 wird der MV Merazhofen an neunter Stelle des Narrenwurms bei der KG UHU stehen und dann geht es mindestens fünf Stunden lang spielend und marschierend durch die Kölner Innenstadt. Da braucht es ganz schön Kondition, aber ein rechter Musikant hält's aus, meint Dirigent Karl Kurray, der in 36 Jahren als Dirigent schon manches erlebt hat, wenn auch noch nie den Kölner Karneval.