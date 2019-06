Merazhofen feiert erfolgreiches Maifest

Bereits am Vatertag sind das Festzelt und der Biergarten laut Veranstalter den ganzen Tag über gut besucht gewesen. Den musikalischen Start machte nach dem Festgottesdienst auf der Gloipfen die Trachtenkapelle aus Friesenhofen mit einem bunten Frühschoppen-Programm.

Weiter ging es mit Blasmusik von Hofenbrass und der Allgaier Schlanzlmusi. Beide Gruppen sind regional bekannt und stammen aus der Leutkircher Umgebung. Abends lockten die Brauhaus Musikanten und die Brasserie zur Dirndl und Lederhosen Party in ein volles Zelt. Die Brauhaus Musikanten hätten mit traditioneller, aber auch moderner Blasmusik überzeugen können, ie Brasserie habe mit eigenen Liedern und Bühnenshow Partystimmung erzeugt. Am Freitagabend sei ein ausgelassener Bandabend mit Då Nackedeis und den Jungs von STS Mania gefolgt. Danach war eine Aftershow-Party mit DJ Breze angesagt.

Am Samstag fand wieder der Schlagerwettbewerb statt. Neun Interpreten traten an, um den Schlagerwettbewerb für sich zu entscheiden. Als Gewinnerin ging Alina Bucher hervor. Sie sicherte sich zusätzlich auch den Publikumspreis. Anschließender folgte die Party mit der Band Midnight Special. Am Sonntag spielten die Nachbarn vom Musikverein Waltershofen, zum Frühshoppen und zum gemütlichen Festausklang die Musikkapelle Hofs.