Menschen mit Handicap als Ersthelfer

„Der Malteser-Kurs hat mein Selbstvertrauen gestärkt“, hob einer der Lehrgangsteilnehmer am Ende des Ausbildungstags hervor. „Jetzt sind wir in der Lage, im Notfall zu helfen.“ Die Gruppe - fünf Menschen mit Einschränkungen und Claudia Sauter vom Behindertenbeirat - waren mit großer Freude dabei, lebensrettende Maßnahmen und weitere Hilfen zu erlernen.

Behindertenbeirat und Malteser hatten einen Erste-Hilfe-Kurs insbesondere für mobilitätseingeschränkte Menschen angeboten, der von der Stadt Leutkirch gefördert wurde. Der Lehrgang fand im behindertengerecht eingerichteten Tagungshaus Regina Pacis statt.

Das Helfen ist für einen Rollstuhlfahrer auch dann möglich, wenn ein Hilfsbedürftiger auf dem Boden liegt. So kann ein Mensch mit Handicap Hilfe herbeirufen, einen Notruf absetzen und Kontakt zur Rettungsleitstelle halten. Er ist fähig, einen mobilen Helfer anzuleiten, Leben zu retten. So übten sich die Teilnehmer darin, Notfälle zu erkennen und die Gefahren zu beurteilen. Sie lernten, rettende Maßnahmen anzuleiten, wo immer sie nicht selbst Hand anlegen können, um gemeinsam mit anderen zu helfen. Erste Hilfe ist in der Regel ohnehin Team-Arbeit.

Georg Geitzhaus, der Malteser-Ausbilder, zeigte sich sehr zufrieden mit dem Engagement der Teilnehmer. „Die Teilnehmer haben die Scheu verloren, gemeinsam mit anderen einem Menschen in Not zu helfen. Sie können sich zutrauen, Leben zu retten oder es zu bewahren.“ Damit diese Fähigkeit bestehen bleibt, braucht es freilich Wiederholung und Vertiefung.

Martina Warger, Stellvertretende Sprecherin des Behindertenbeirats, und Georg Geitzhaus von den Maltesern haben bereits weitere Kurse ins Auge gefasst.