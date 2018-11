Das Sturm-und Drang-Drama „Urfaust“ zeigt die Volkshochschule Leutkirch (VHS) in der Theater-Reihe „Leutkircher Theater“ am Dienstag, 27. November, um 19.30 Uhr in der Festhalle Leutkirch. Die Badische Landesbühne Bruchsal zeigt Goethes meisterhafte Prosaskizze des Faust-Stoffes in einer brandneuen Inszenierung.

Wie stets bei den Theatergastspielen der Leutkircher Abo-Reihe gibt es laut Pressemitteilung auch an diesem Abend eine Einführung in Stück und Inszenierung. Diese werde am kommenden Dienstag ausnahmsweise im großen Saal sein, da viele Schulklassen ihr Kommen angekündigt hätte. Die Einführung beginnt um 19 Uhr.

Unter dem „Urfaust“ (auch als „Faust. Frühe Fassung oder Faust in ursprünglicher Gestalt“ bekannt) versteht man laut VHS Johann Wolfgang von Goethes ersten Entwurf für sein späteres Theaterstück „Faust“. Er entstand parallel zu „Die Leiden des jungen Werthers“ 1772 bis 1775 in Frankfurt am Main. Auslöser für die stoffliche Bearbeitung war die Verurteilung und Hinrichtung der Kindesmörderin Susanna Margaretha Brandt, deren Gerichtsprozess Goethe verfolgt haben muss, wie die nach seinem Tod bei ihm gefundenen Kopien von Prozessakten zeigen.

1775 las Goethe erstmals am Hof zu Weimar aus dem „Urfaust“ vor, danach unter anderem auch im Erfurter Schloss Stedten, das im Besitz der mit ihm befreundeten Familie Keller war. Das Publikum sei von der unkonventionellen Form und Sprache begeistert gewesen, heißt es. Goethe sei im Anschluss immer wieder auf Fertigstellung des Stückes gedrängt worden, unter anderem von seinem Freund Friedrich Schiller. Im „Urfaust“ sind viele Passagen noch in Prosa verfasst. Die Uraufführung fand am 8. Mai 1918 in Frankfurt statt.

Faust will die Welt in ihrem Ganzen erfassen und die Frage nach dem Sinn des Lebens beantwortet wissen. Rast- und ruhelos studiert er die Wissenschaften, greift nach den Mitteln der Magie und muss doch erkennen, dass er seinen Ansprüchen nicht gerecht wird. Desillusioniert und von Selbstzweifeln geplagt verlässt er seine Studierstube und versucht an der Seite einer mysteriösen, aus dem Nichts auftauchenden Gestalt namens Mephistopheles im wahren Leben sein Verlangen nach Wissen und Erfahrung zu stillen.

Er trifft auf die junge Margarethe, in die er sich leidenschaftlich verliebt und die er um jeden Preis besitzen möchte. In dem unschuldigen Mädchen sieht er seine Rettung. Für Margarethe bedeutet das den Untergang. Der „Urfaust“ ist laut Mitteilung das Werk eines jungen Stürmers und Drängers – energiegeladen, formal unbändig und weitgehend in Prosa verfasst. Der „Faust“ sei Sternchenthema für Abiturienten in Baden-Württemberg und werde ab 2019 im Abitur geprüft.