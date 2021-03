Mehrere versuchte Einbrüche

Eine bislang unbekannte Person hat in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versucht, in mehrere Betriebe in der Isnyer Straße in Leutkirch einzubrechen.

Die Person benutzte laut Polizei ein Werkzeug, um Fenster und Eingangstüren der jeweiligen Geschäfte aufzuhebeln. Dies misslang jedoch, weshalb er oder sie nicht in die Gebäude gelangte. Das Polizeirevier Leutkirch hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft derzeit, ob die Taten in Zusammenhang mit der Festnahme eines 41-jährigen rumänischen Einbrechers am frühen Mittwochmorgen stehen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 07561 / 84880 entgegengenommen.