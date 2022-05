Mehrere Verkehrsteilnehmer betrunken unterwegs

Die Polizei hat nach eigenen Angaben am Wochenende mehrere Verkehrsteilnehmer gestoppt, die teilweise erheblich unter Alkoholeinfluss standen.

Rund 1,5 Promille ergab der Alkoholtest bei einem 24-jährigen Autofahrer, der am Samstag gegen 21.30 Uhr in der Alten Marktstraße in Leutkirch kontrolliert wurde. In einem anderen Fall wurde den Beamten am frühen Sonntagmorgen kurz nach 2 Uhr in der Kemptener Straße eine Ruhestörung durch einen Pkw mit lauter Musik gemeldet. Bei der Kontrolle des 32-jährigen Fahrers ergab ein Alkoholtest einen Wert von weit mehr als drei Promille.

Ein weiterer Autofahrer fiel einer Polizeistreife am Sonntag kurz nach 7.30 Uhr durch seine Fahrweise bei Weipoldshofen auf. Ein Alkoholtest bei dem 41-Jährigen ergab rund 1,5 Promille. Kurz nach 15 Uhr stürzte ein Fahrradfahrer in der Zeppelinstraße und erlitt Kopfverletzungen, aufgrund derer er vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ein bei dem Mann durchgeführter Alkoholtest ergab ebenfalls mehr als drei Promille.

Allen vier Verkehrsteilnehmern wurde in einer Klinik eine Blutprobe entnommen. Sie werden nun bei der Staatsanwaltschaft angezeigt. Ihnen droht nun jeweils ein längerfristiger Führerscheinentzug.