Mehrere Straßen in Leutkirch für längere Zeit voll gesperrt

Wegen des Neubaus einer Fernwärmeleitung muss die Kreisstraße 7906 – die Herlazhofer Straße – in Leutkirch und weitere Straßen, teils über mehrere Wochen voll gesperrt werden. Das teilte die Leutkircher Stadtverwaltung mit. Im weiteren Verlauf dieser Maßnahme werden dann noch weitere Sperrungen im Stadtgebiet notwendig, so die Stadt.

Konkret muss die Herlazhofer Straße im Zeitraum von voraussichtlich 16. April bis 4. Juni voll gesperrt werden. Ab voraussichtlich 26. April müssen zusätzlich Teile des Ringwegs, der Loystraße und der Tautenhofer Straße bis etwa Ende August gesperrt werden.

Es werden jeweils Umleitungen für den überörtlichen und den Anliegerverkehr eingerichtet. Die Bushaltestellen am Ringweg werden in diesem Zeitraum zum Busbahnhof Schulzentrum verlegt. Die Stadtverwaltung bittet darum, hierzu die Hinweise an den Bushaltestellen beachten