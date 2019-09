Mehrere Störungen im Bahnverkehr

Im Laufe des Mittwochs kam es auf der Bahnstrecke zwischen Aulendorf und Memmingen zu mehreren Störungen. Vormittags führte eine Stellwerksstörung zwischen Sigmaringen und Aulendorf zur Verspätung zweier Züge, wie ein Bahnsprecher mitteilte. Mittags hatte dann der Zug mit Abfahrt ab Aulendorf um 12.34 Uhr 36 Minuten Verspätung bei seiner Ankunft in Memmingen. Der Grund hierfür war laut Bahnauskunft ein Defekt direkt am Zug. Nachmittags führte eine dritte Störung zu einem Einstellung Ausfall des Zugverkehrs zwischen Aichstetten und Leutkirch. Die Züge aus Richtung Memmingen verkehrten bis Aichstetten und endeten dort vorzeitig. Die Züge aus Richtung Kißlegg verkehrten bis Leutkirch und endeten dort. Nach etwa 45 Minuten fuhren die Züge in beide Richtungen wieder. Eine systematische und damit länger andauernde Störung lag laut Bahnsprecher in keinem der Fälle vor.