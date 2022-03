Mehrere Fahrzeuge in Leutkirch beschädigt

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden auf dem Parkplatz der Gaststätte Alcazar im Campingweg in Ellerazhofen mehrere Fahrzeuge beschädigt. An zwei Fahrzeugen wurde der linke Außenspiegel abgeschlagen, an einem weiteren Pkw wurde der rechte Außenspiegel abgetreten, sowie das hintere linke Rücklicht beschädigt, berichtet die Polizei. Der hierbei entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch zu melden, Telefon 07561 / 84880.