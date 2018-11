Mehrere Autos zerkratzt

Unbekannte haben am Mittwoch zwischen 14 und 18.45 Uhr in der Storchenstraße in Leutkirch mehrere Fahrzeuge zerkratzt und Sachschaden von mehreren tausend Euro verursacht. Bei einem Fiat Punto wurde laut Polizei die komplette rechte Fahrzeugseite in verschiedenen Höhen zerkratzt, auf dem Tankdeckel wurde versucht, ein Gesicht zu „malen“. Möglicherweise handelt es sich bei den Tätern um Kinder. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefonnummer 07561 / 84880, in Verbindung zu setzen.