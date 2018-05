Mehr Facetten als gedacht

Bayerische Rock-Musik hat Konjunktur, was man nicht nur seit der Band „Haindling“ weiß. Die vom Namen – nicht von der Performance her – ähnliche Gruppe „Hundling“ zeigte beim „Larifari“-Freitagabend im nicht ganz ausverkauften Bocksaal, dass es mehr Facetten ausgesprochen guter baierischer Musik gibt, als man gedacht hat.

„Leutkirch, du geile Sau!“ Das singt nicht jeder im ehrwürdigen Bocksaal und das passt eigentlich auch nicht so richtig, aber ein Hinhörer ist es auf jeden Fall und ein Alleinstellungsmerkmal der Gruppe auch. Man tut sich ja nicht leicht mit dem Publikumserfolg heutzutage als bayerische Band, die ganz offensichtlich dem Reggae huldigt. Auch wenn sie ab und zu ein bisserl klingt wie eine Spider-Murphy-Covergruppe und trotzdem ausgesprochen originelle Wege findet, irgendwo zwischen Weiber, Bier und Wilderei, wobei Letzteres wohl mehr Nostalgie, denn Realität ist. „I hob mei Heisl verkauft/wo bringt mi, des Saufa no hi“? ist für eine bajuwarische Band eine naheliegende Frage, auf die es allerdings keine trostspendende Antwort gibt: „Und jetzt weiß ich net recht/wos i no alles mecht/ich hob ja scho alles verzecht.“

Das klingt nach verkatertem Weltschmerz, doch die naheliegende Lösung führt in die Irre. Die Giesinger Gruppe hat sich nämlich harmonisch eingerichtet im Hier und Jetzt, zwischen Kommerz und eigenem künstlerischen Anspruch: „Zfriedn lieg‘ do/heit mach i bloß/was i mog. (Nix wie nix)“

Schön, wenn man lässig nach dieser Devise leben und den Herrgott einen gute Mann lassen sein kann. Bandleader Phil Höcketstaller kann es offensichtlich, denn er pendelt mit seinem musikalischen Mitstreitern nicht nur virtuos zwischen Stimmungslagen und Musikstilen, sondern auch zwischen bayerisch sackgrob („A Reihenmittelhaus nützt dir nix/wenn du sonst a Arschloch bist“) und fein empfundenen, ironisch gebrochenen Trennungsschmerz: „Der steht dir gar net schlecht, der Bua/und des guade is, i hob mei Ruah“.

Höcketstaller und die Seinen haben es nicht so mit der Ruhe, weder mit der emotionalen („Lachen hört man Dich nie/vielleicht wär das für dich die Therapie“) noch mit soziologischen, (siehe Reihenmittelhaus-Arschloch). Nein, A… sind sie keine die fünf aus Untergiesing und sonstwoher. Wenn der Bandleader von den langen Jahren der Erfolgslosigkeit singt und dem Frust-Blues, dann klingt schon ein Stück Trotz durch das Stückerl Unglaubwürdigkeit: „I scheiß aufs Rock’n Roll Business/I spiel bloß no mei Musi/ für mi und mei Gspusi.“

Das hört sich gut an, stimmt aber wohl nicht so ganz, weil Höcketstaller natürlich auch für sein – am Freitagabend mal wieder begeistertes - Publikum singt und eine fulminante Band zur Seite hat, bei der vor allem Steffi Sachenmeier am Schlagzeug und Christian Klos (Keyboards) überzeugen und Sebsatin Osthold (Gitarre) und Klaus Reichhardt (Pedal Steel Gitarre) ihn – auch mit Ukulele - fein unterstützen. „I hob so viel probiert, nix hot funktioniert und i war wieder ruiniert“, singt Höcketstaller kurz vor dem Finale furioso, bevor er dem Affen mit dem bekannten Alltime-Hit „Hausmoasta“ Zucker gibt.

Ein unterhaltsamer, ein lebendiger Abend, der nicht ohne Widerspruch bilanziert werden kann. „Nix hot funktioniert“ stimmt so wahrlich nicht. Es hat alles funktioniert am Freitagabend und an das Attribut „Du geile Sau“ werden sich Leutkirchs Eingeborenen wohl auch noch gewöhnen.