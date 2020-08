Mehr als doppelt so viele Kilometer wie 2019 gefahren

Die diesjährigen Ergebnisse der Aktion Stadtradeln stehen laut Pressemitteilung nun fest. „Alle Teilnehmer können stolz sein auf die vielen Alltags- und Sportkilometer, die in den drei Wochen geradelt wurden. Gegenüber dem Vorjahr hatten wir in Leutkirch fast doppelt so viele Teilnehmer wie im letzten Jahr und es wurden über doppelt so viele Kilometer geradelt“, so der Umweltbeauftragte der Stadt, Michael Krumböck.

In Leutkirch radelten 406 Teilnehmer in 34 Teams insgesamt 132 113 Kilometer. Die Teams mit den meisten Kilometer kämen aus dem Sportbereich: TSG Leutkirch-Radsport (25 018 Kilometer), SV Herlazhofen (16 926 Kilometer) und die Sportfreunde Urlau (10 556 Kilometer). Auf dem vierten Platz stehe die erste Firmenmannschaft: die Volksbank Allgäu-Oberschwaben (7510 Kilometer). Auf dem fünften Platz käme der Kneippverein (6731 Kilometer) und auf dem sechsten Platz das Hans-Multscher-Gymnasium (6364 Kilometer).

Das größte Team sei das Hans-Multscher-Gymnasium mit 36 Mitgliedern gewesen, dicht gefolgt von der Volksbank Allgäu-Oberschwaben mit 35. Die meisten Radkilometer pro Teammitglied habe wieder der TSG Leutkirch Radsport (758 Kilometer) geschafft, gefolgt vom Team Bruno (727 Kilometer), dem SV Herlazhofen (546 Kilometer), dem Team Anjosch (517 Kilometer) und dem vcd Leutkirch (486 Kilometer). Erwartungsgemäß hätten die Radsportler in der Einzelwertung die Nase vorne gehabt. Am meisten Kilometer seien Günther Weiß (2060 Kilometer), Günther Schüle, Ulli Dobler, Günther Längst und Werner Utz geradelt.

In der Landkreis-Wertung habe die Stadt Leutkirch unter den 20 teilnehmenden Gemeinden den fünften Platz belegt. Radfahren sei auch Klimaschutz – Wären die in Leutkirch geradelten Kilometer mit dem Auto zurückgelegt worden, hätten 19 Tonnen Kohlendioxid das Klima belastet. Bei genauer Betrachtung der gemeldeten Fahrtstrecken sei gut zu erkennen, dass sehr viele Strecken im Bereich unter 10 km geradelt worden seien. Dies dürften zum Großteil „Alltagskilometer“ gewesen sein.

Im gesamten Landkreis Ravensburg haben 5445 Radler in 412 Teams am Stadtradeln teilgenommen. 1 501 694 Kilometer wurden mit dem Rad zurückgelegt – und damit die Erde etwa 37 Mal umrundet. Damit belege der Landkreis Ravensburg in der Wertung der Landkreise eine Spitzenposition (Platz 1 in der Kategorie 100 000 bis 499 999 Einwohner im bundesweiten Wettbewerb). Wegen der Corona-Pandemie fände dieses Jahr keine Siegerehrung im Rathaus statt.