Mehr als 20 Impftermine in Leutkirch und Isny

Um der zuletzt sehr großen Nachfrage nach Corona-Impfungen gerecht zu werden, haben die Städte Leutkirch und Isny gemeinsam mit mobilen Impfteams der Oberschwabenklinik (OSK) bis zum Jahresende jeweils elf feste öffentliche Impftermine auf die Beine gestellt.

Eine Anmeldung dafür ist nicht nötig. Es werden laut Mitteilungen der Städte Erst-, Zweit- und Auffrischungsimpfungen mit den Impfstoffen von Biontech, Moderna sowie Johnson & Johnson angeboten.

„Wer jetzt noch nicht geimpft ist, sollte es dringend nachholen – seiner eigenen Gesundheit zuliebe aber auch aus Verantwortung für seine Mitmenschen. Wir dürfen nicht riskieren, dass unser Gesundheitssystem zusammenbricht“, appelliert Isnys Bürgermeister Rainer Magenreuter.

Auch Leutkirchs Stadtoberhaupt hatte kürzlich im SZ-Interview die Bürger dazu aufgefordert, sich unbedingt impfen zu lassen.

In Bad Wurzach soll nach der Impfaktion am vergangenen Mittwoch in Ziegelbach aller Voraussicht nach im Dezember ein weiterer Termin angeboten werden.

Termine in der Übersicht

Leutkirch

Folgende Termine in der Leutkircher Festhalle stehen bisher fest: Dienstag, 23., und 30. November, jeweils 9 bis 15 Uhr; Sonntag, 5. Dezember, 11.30 bis 17 Uhr; Montag, 6. Dezember, 9 bis 15 Uhr; Dienstag, 7. Dezember, 12 bis 18 Uhr; Montag, 13. Dezember, 9 bis 15 Uhr; Dienstag, 14. Dezember, 12 bis 18 Uhr; Montag, 20. Dezember, 9 bis 15 Uhr; Dienstag, 21. Dezember, 12 bis 18 Uhr; Montag, 27. Dezember, 9 bis 15 Uhr; Dienstag, 28. Dezember, 12 bis 18 Uhr.

Isny

Die nächsten Termine in Isny, die voraussichtlich im Kurhaus am Park stattfinden: Donnerstag, 25. November, 9 bis 15 Uhr, Samstag, 27. November, 9 bis 15 Uhr; Samstag, 4. Dezember, 9 bis 17 Uhr; Freitag, 10. Dezember, 9 bis 15 Uhr; Samstag, 11. Dezember, 12 bis 18 Uhr; Freitag, 17. Dezember, 9 bis 15 Uhr; Samstag, 18. Dezember, 12 bis 18 Uhr; Freitag, 24. Dezember, 9 bis 12 Uhr; Samstag, 25. Dezember, 9 bis 12 Uhr; Freitag, 31. Dezember, 9 bis 12 Uhr; Samstag, 1. Januar, 9 bis 12 Uhr. Alle Termine werden unter www.isny.de/impfaktion stets aktuell veröffentlicht.

Impfberechtigt sind derzeit alle Personen ab 12 Jahren. Unter-16-Jährige müssen jedoch von den Eltern begleitet werden. Eine Auffrischungsimpfung ist sechs Monate nach der Einmal- (Johnson & Johnson) beziehungsweise der Zweitimpfung möglich. Die Impfungen werden von mobilen OSK-Teams vorgenommen.