Mehr als 1600 Jugendliche wählen Jugendgemeinderat

Die Stadt Leutkirch hat zum ersten Mal einen demokratisch gewählten Jugendgemeinderat. Oberbürgermeister Hans-Jörg Henle sprach am Mittwochvormittag bei der offiziellen Verkündung des Wahlergebnisses von einem „historischen Augenblick“ und einem „wichtigen und großen Schritt“. 15 Gremium-Mitglieder zwischen 13 und 19 Jahren sind am Dienstag von Leutkircher Jugendlichen aus 22 Kandidaten gewählt worden (die SZ berichtete). Von rund 2200 Wahlberechtigten an den Schulen haben 1615 Jugendliche ihre Stimmen abgegeben. Das entspricht einer Wahlbeteiligung von 72 Prozent.

„Ich finde es sehr wichtig, dass die Jugend mitbestimmen darf. Denn wir sind auch die Zukunft. Ich lasse mich zur Wahl aufstellen, um etwas im Interesse der Jugend zu ändern.“ Um das zu erreichen, hat sich die 17-jährige Luisa Schmidt (Geschwister-Scholl-Schule) als Kandidatin zur Verfügung gestellt. Mit Erfolg. Sie ist es, die bei der Wahl am Dienstag mit Abstand am meisten Stimmen sammelte. An Position zwei landete der 18-jährige Ion Wunderle (Geschwister-Scholl-Schule). Er will sich insbesondere „für den Skatepark in Leutkirch und für die lokalen Skater einsetzen“, schreibt er in seinem Kandidatenprofil.

„Die Stadt sauber halten“

Ebenfalls viele Stimmen erhielt der 17-jährige Vane Ristov (Gemeinschaftsschule). Er ließ sich aufstellen, „weil ich etwas bewirken will und ich will, dass die Leute sehen, dass Jugendliche auch verantwortungsvoll sind. Ich möchte die Stadt sauber halten.“ Wahllokale gab es am Dienstag sowohl an sieben Leutkircher Schulen als auch im Rathaus. Jeder Wähler vergab auf einer Liste mit den 22 Bewerbern auf beliebige Weise 15 Stimmen.

Oberbürgermeister Henle ist froh darüber, dass ein „ausgewogener Jugendgemeinderat“ gewählt worden sei. So bestehe eine gute Verteilung zwischen Mitgliedern aus der Kernstadt und den Ortschaften. Dadurch könne gewährleistet werden, „dass an alle Jugendliche gedacht wird“. Und auch die Geschlechterverteilung sei „ordentlich“. Das neue Gremium besteht aus sechs weiblichen und neun männlichen Vertretern. „Das ist ein Vorbild für die Gemeinderatswahl im kommenden Jahr“, meinte der Rathauschef schmunzelnd.

Auffällig ist für Henle, wie er am Mittwoch den neuen Jugendgemeinderäten im historischen Sitzungssaal des Rathauses sagte, dass überwiegend ältere Bewerber den Schritt in das Gremium geschafft hätten. Das sieht er als Aufmunterung für die jüngeren Kandidaten, sich in zwei Jahren erneut zu bewerben.

„Ich bin guter Hoffnung, dass erste Projekte schnell umgesetzt werden können“, sagte der Oberbürgermeister. Zunächst steht für den neuen Jugendgemeinderat am Mittwoch, 12. Dezember, allerdings die Konstituierende Sitzung auf dem Programm.

Die Wahl angenommen haben 13 der neuen Mitglieder aber bereits am Mittwoch im Rathaus. Zwei gewählte junge Räte konnten an diesem Termin nicht teilnehmen.