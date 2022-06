Maxima Jaax mischt in der Weltspitze mit

Zum größten Bikefestival Europas in Winterberg sind über 500 Teilnehmer aus 27 Nationen angereist. Darunter auch einige Weltcupfahrer sowie sechs Nachwuchsathleten der TSG Leutkirch. Mit der 14-jährigen Maxima Jaax zeigte eine Downhillerin der TSG ihre ganz besonderen Fähigkeiten. Und auch Luis Jaax lieferte in der Klasse Pro U19 sehr ansprechende Leistungen ab. Paul Miller sicherte sich in seinem ersten Rookie-Cup-Rennen sofort eine vordere Platzierung.

Für die jungen Sportler waren neben dem Zusammentreffen mit den zahlreich vertretenen Prominenten der Bikeszene, die Rennen zum IXS-Downhillcup und für die jüngeren der Rookies Downhill Cup, die Höhepunkte des ereignisreichen Wochenendes im Sauerland in Nordrhein-Westfalen. Entgegen den Wetterprognosen konnten auch alle geplanten Rennen auf den sehr anspruchsvollen Strecken im Trockenen ausgetragen werden.

Strecke kommt den Leutkircher Fahrern entgegen

Die sehr fordernde Downhillstrecke kam den gut vorbereiteten Sportlern der TSG Leutkirch voll entgegen. Bereits in dem für die Startreihenfolge wichtigen Seeding Run am Samstag stellte die 14-jährige Maxima Jaax ihr Ausnahmetalent erneut unter Beweis und fuhr die schnellste Zeit ihrer Gruppe Open Women, also internationalen Teilnehmerinnen mit und ohne Lizenz. Luis Jaax kam mit der Strecke ebenfalls sehr gut zurecht und landete auf Startplatz sechs. Maximilian Krauss musste sich nach einem glimpflich verlaufenen Sturz mit einem hinteren Startplatz zufriedengeben.

Maxima Jaax knüpfte dann am Renntag an ihre gute Performance an. Sie fuhr eine Zeit, mit der sie in der Pro-Klasse den achten Platz erreicht hätte. Dort darf sie altersbedingt noch nicht starten, da hier nur Erwachsene mit internationaler Rennlizenz antreten dürfen. Gewonnen wurde die Pro-Klasse übrigens von Weltcupfahrerin Hannah Tracey aus Australien. Überzeugend war auch die Leistung von Luis Jaax. Der Leutkircher Mountainbiker erkämpfte sich mit einem fulminanten Lauf in der Klasse Pro U19 einen starken fünften Rang. Mit dem 24. Platz blieb Maximilian Krauss hinter seinen Möglichkeiten zurück.

Am Rookies Downhill Cup des europäischen Mountainbike-Nachwuchses nahmen die jungen Leutkircher Fahrer Theo und Paul Schallmaier sowie Paul Miller teil. Theo Schallmaier fuhr im Seeding Run einen guten 14. Platz heraus und erreichte nach kleinen Fehlern im Finallauf in der mit 44 Fahrern besetzten Klasse U15 den 24. Rang. Paul Schallmaier fuhr sein erstes Rookie-Cup-Rennen und verbesserte sich nach einem soliden 21. Platz im Seeding Run im Finallauf auf Platz 20. Paul Miller gab sein Debüt in der Lizenzklasse der Junioren U17. Hier erreichte er mit seiner starken Fahrt im Seeding Run einen großartigen vierten Platz und im Hauptrennen den fünften Rang.