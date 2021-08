Maxima Jaax krönt sich zur Vize-Europameisterin

Im slowenischen Maribor ist die Europameisterschaft im Mountainbike-Downhill gewesen. Von der TSG Leutkirch reisten Luis und Maxima Jaax sowie Maximilian Krauß an. Zurück kamen die Allgäuer mit einem zweiten Platz – aber auch schmerzhaften Erinnerungen. Nicht gut lief es in Tschechien für TSG-Fahrer Jan Fauser.

Die Strecke in Maribor gilt als eine der härtesten bei europäischen Downhillrennen. Bei der Qualifikation zum Europacup war die Strecke aufgrund des guten Wetters und des harten Untergrunds extrem schnell. Am Renntag hatte allerdings Regen die Strecke aufgeweicht. Maximilian Krauß und Luis Jaax vom Team Rose-Bikes-Racing waren aufgrund der Umstände mit den Rängen 35 und 38 in dem prominenten Starterfeld zufrieden.

Bei der Europameisterschaft im Downhill an derselben Stelle durften zum ersten Mal auch Fahrerinnen und Fahrer ab der U15 starten. Bei den Qualifikationsläufen sicherten sich alle Leutkircher trotz eines technischen Defekts und Stürzen einen Platz für den Finaltag. Dort lief für Maxima Jaax alles nach Plan. Im Aufwärmtraining optimierte sie laut Mitteilung ihre Linienwahl in der von vielen Fahrern gefürchteten Maribor Gap noch einmal. Im entscheidenden Wertungslauf raste Jaax (4:02,52 Minuten) hinter der Österreicherin Rosa Zierl (3:42,60 Minuten) auf den zweiten Platz – damit ist die Leutkircherin Vize-Europameisterin in der U15. Für Maximilian Krauß lief es im Rennen von den Zwischenzeiten her sehr gut. Allerdings stürzte der TSG-Fahrer auf der schweren Strecke in der vorletzten Kurve und erreichte bei seinem EM-Debüt den 44. Platz. Luis Jaax musste nach einem heftigen Sturz im Training auf seinen EM-Lauf verzichten.

Jan Fauser startete am Wochenende beim Czech Downhill Cup in Klinovec. Die Downhillstrecke erstreckt sich über eine Länge von 3,0 km und es gilt eine Höhendifferenz von 450 Höhenmetern zu überwinden. Die Strecke ist äußerst anspruchsvoll und konditionell extrem herausfordernd. Im Training lief es für den Mountainbiker der TSG Leutkirch sehr gut. Am Finaltag regnete es, im Qualifikationslauf fuhr Fauser dennoch sicher auf Rang 17 – mit 4:26,78 Minuten hatte er nur 25 Sekunden Rückstand auf Platz eins.

Im Finallauf wollte sich Fauser weiter nach vorne schieben. Er riskierte aber etwas zu viel und stürzte im letzten Steinfeld der Strecke. Mit defektem Material und schweren Blessuren rollte er erst nach 4:38,73 Minuten durchs Ziel.