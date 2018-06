Matthias Rotzler holt zwei Siege

Matthias Rotzler von der TSG Leutkirch hat bei den baden-württembergischen Meisterschaften der Senioren seine zwei Titel aus dem Vorjahr verteidigt. Rotzler gewann wieder über die 100 Meter und die 200 Meter.

Bei den Meisterschaften in Stuttgart startete Matthias Rotzler von der TSG auch nur über diese beiden Strecken. Bei guten äußerlichen Bedingungen rief er zwar nicht seine Bestform ab, lief aber dennoch in 12,03 Sekunden über 100 Meter und in 24,73 Sekunden über 200 Meter jeweils zu Platz eins in der Altersklasse M40.