Matthias Herrmann fährt zum Sieg

Die Straßenradsportler der TSG Leutkirch und Rad Union Wangen sind bei den traditionsreichen badischen Rundstreckenrennen in Oberbergen und Merdingen im Kaiserstuhl am Start gewesen.

Matthias Herrmann bestritt aufgrund seines Studiums in den USA sein erstes Saisonrennen in den Leutkircher Farben und musste wegen der verpassten Frühjahrsrennen in der Klasse der Amateure starten. Beim Rennen in Oberbergen waren im gemeinsamen Rennen der Elite und Amateurklasse 75 Kilometer auf einem anspruchsvollen Rundkurs durch die Weinberge zu fahren. Durch eine schlechte Startposition geriet Herrmann zu Beginn des Rennens zunächst ins Hintertreffen. Nach einem kräftigen Gewitterregen teilte sich das Feld schnell in mehrere Gruppen und Herrmann musste mit großem Kraftaufwand einige Lücken schließen bis er es schließlich zu seinem Teamkollegen Valentin Kegreiß in der zweiten Gruppe aufschließen konnte. Beide arbeiteten gut als Team zusammen und übernahmen schnell die Tempoarbeit in der Verfolgergruppe. Nachdem Kegreiß fünf Runden vor Schluss das Tempo am Anstieg anzog, attackiert Herrmann kurz vor der Kuppe und konnte einen kleinen Vorsprung herausfahren. Valentin Kegreiß und Levi Meßmer von der Rad Union Wangen konnten kurz vor der Abfahrt noch zu Herrmann aufschließen. Das Allgäuer Trio schlug in den letzten Runden ein sehr hohes Tempo an, so dass der Vorsprung auf die neun Fahrer starke Spitzengruppe entscheidend verkürzt werden konnte. Leider kam das Ziel zu früh, um nochmals nach ganz vorne aufzuschließen. Aufgrund der getrennten Wertung von Elite und Amateurklasse bedeutete dies am Ende Platz zwei für Herrmann und die Plätze neun und zehn für Kegreiß und Meßmer in der Elite Klasse.

Beim 61. Leo-Wirth-Gedächtnisrennen in Merdingen wartete eine besondere Herausforderung auf die Fahrer. Auf dem acht Kilometer langen, schweren Rundkurs mit einigen steilen Anstiegen und fahrtechnisch schwierigen Abfahrten musste der Tuniberg von zwei Seiten in getrennten Rennen der Amateure und Elite gefahren werden. Herrmann war nach der knappen Niederlage des Vortages auf eine Revanche aus. Es entwickelte sich ein Ausscheidungsfahren, bei dem am Ende nur noch die stärksten Fahrer übrig blieben. Seine Klasse zeigte Herrmann mit einer Attacke zwei Runden vor Schluss die zum Sieg bei dem Klassiker führte.

Im Elite-Rennen konnte Valentin Kegreiß sich nicht mit der Strecke anfreunden und musste auch noch der Leistung des Vortages Tribut zollen. Er beendete das Rennen in der dritten Gruppe auf Platz 23. Besser lief es für Levi Meßmer und Johannes Herrmann von der Rad Union Wangen, die auf die Plätze zwölf und17 fuhren. Adrian Schmidberger von der TSG kam nach überstandener Corona-Infektion auf Platz 34 ins Ziel.

Für weitere Topplatzierungen für die Rad Union Wangen konnte Oliver Mattheis bei den beiden Radkriterien in Wartenburg und Schönberg in Bayern sorgen. Als Einzelstarter bekam er es mit zahlreichen Kriteriums-Spezialisten und sogar einigen österreichischen Kontinentalteams zu tun. Zwar reichte es bei beiden Rennen nur knapp nicht auf das Podest, mit den Plätzen vier und fünf konnte Mattheis seiner derzeit guten Form nochmals Nachdruck verleihen.