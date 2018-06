Matthias Hau ist neuer Vorsitzender der Jungen Union.

Bei der Jahreshauptversammlung der Jungen Union (JU) Leutkirch-Aichstetten ist Matthias Hau zum neuen Vorsitzenden gewählt worden. Der bisherige Vorsitzende Daniel Roggors hat aus beruflichen Gründen für eine zweite Amtszeit nicht kandidiert. Das teilt die Junge Union mit.

In seinem Bericht bei der Versammlung hob Daniel Roggors die Aktivitäten des vergangenen Jahres hervor. So berichtete er unter anderem vom Sommerfest der Jungen Union, das wieder in geselliger Runde mit dem Bundestagsabgeordneten Waldemar Westermayer abgehalten wurde.

Ebenso erwähnte Roggors die Fertigstellung des „P+M-Parkplatzes“ bei der Autobahnabfahrt Leutkirch-Süd. Denn die Junge Union unter dem damaligen Vorsitzenden Johannes Engstler war der Ideengeber für diesen Parkplatz.

Nach einem positiven Kassenbericht von Julian Roggors wurde der Vorstand mehrheitlich entlastet. Somit konnte ein neuer Vorstand gewählt werden. Zwischen den Wahlen berichtete Bundestagsabgeordneter Waldemar Westermayer über seine Arbeit aus Berlin. Er erzählte von der Wahl zum Bundespräsidenten, über seine Arbeit in den Ausschüssen sowie über seine vergangene Auslandsreise nach Laos. Auch auf die kommenden Monate gab Westermayer einen Ausblick und stellte sich anschließend den Fragen der anwesenden JU-Mitglieder.

Neuer Vorstand gewählt

Bei den folgenden Wahlen wurde Matthias Hau einstimmig zum neuen Vorsitzenden gewählt. Als seine Stellvertreter stehen ihm Jürgen Natterer und Robert Wünsche zur Seite. Zum Finanzreferenten wurde Julian Roggors gewählt, und das Amt des Schriftführers nimmt künftig Johannes Engstler ein. Den Vorstand komplett machen folgende sechs Beisitzer: Alexander Bentele, Melissa Czwikla, Oliver Hau, Martin Natterer, Daniel Roggors und Maximilian Westermayer.

Matthias Hau gibt Ausblick

Nach den Wahlen gab Matthias Hau einen kurzen Ausblick auf die kommenden Monate in der Jungen Union. So erwähnte er die bevorstehende Ausbildungsbörse am 16.März sowie eine geplante Klausurtagung. Ebenso sei es ihm wichtig, mit der JU kommunalpolitische Themen anzusprechen und diese gemeinsam mit der CDU in Leutkirch zu diskutieren. Auch die bevorstehende Bundestagswahl war eines der Themen, die er ansprach.

Er dankte abschließend dem bisherigen Vorsitzenden Daniel Roggors für seine Arbeit in den vergangenen Monaten und beglückwünschte das neugewählte Vorstandsteam zu seiner Wahl.