Massagen erbringen 2350 Euro für den guten Zweck

Unter dem Motto „Entspannt spenden“ hat es im Leutkircher Therapiezentrum „Rehactiv“ eine Spendenaktion gegeben. Jeder konnte sich kostenfrei massieren lassen, und füllte dafür den Spendentopf mit einem Betrag, der ihm die Massage wert war, heißt es in einer Mitteilung. Zudem konnten Interessierte unterschiedlichen Kursen teilnehmen. Für jede Teilnahme habe das Team um Stefan Kreitmair weitere fünf Euro gespendet. So kamen bei der Aktion 2350 Euro zusammen. Das Geld geht an das Spendenkonto der Stadt Leutkirch, um Flüchtlinge aus der Ukraine zu unterstützen.