Maskenpflicht: Leutkircher sind kreativ und halten sich größtenteils an die Regeln

Seit Montag gilt die Maskenpflicht in Baden-Württemberg. Zahlreiche Leutkircher sind deshalb in den vergangenen Tagen mit Mund-Nasen-Abdeckungen in der Stadt unterwegs gewesen.

Viele davon haben ihre Stoffmaske selbst gestaltet. Herausgekommen sind etliche kreative und bunte Exemplare. Die „Schwäbische Zeitung“ hat einige der Maskenträger am Dienstag getroffen. An einer Stelle wurde gar ein Büstenhalter zur Gesichtsmaske umfunktioniert. Ein bisschen Humor darf auch in Corona-Zeiten nicht fehlen.

Einzelhändler sind gut vorbereitet

Wie die Stadtverwaltung auf SZ-Anfrage mitteilt, hielten sich die Menschen größtenteils an die Maskenpflicht. „Von Verstößen kann bisher eigentlich nicht die Rede sein. Es gab einige wenige Kunden, die ohne Maske einen Laden betreten wollten und dann aber selbst sehr schnell erkannt haben, dass ja eine Maskenpflicht besteht“, heißt es aus dem Rathaus. In anderen Fällen seien die Kunden vom Ladenbesitzer oder von Mitarbeitern des Vollzugsdienst darauf hingewiesen worden. Auch die Einzelhändler sind aus Sicht der Stadtverwaltung „sehr gut vorbereitet“.