Martinsgemeinde teilt den Advent online

Die katholische Kirchengemeinde St. Martin in Leutkirch, die das 500-Jahr-Jubiläum ihrer Kirche feiert, bietet in Kooperation mit dem Dekanat Allgäu-Oberschwaben einen digitalen Adventskalender an. Abonnenten von „Teil deinen Advent“ erhalten bis zum 24. Dezember jeden Tag eine E-Mail. Den mitgeschickten Impulstext können die Empfänger mit Freunden und Bekannten in den sozialen Medien teilen. Ob die Frage am Ende wirklich zum Austausch anregt, das wollten fünf Testteilnehmer herausfinden, teilt die Diözese Rottenburg-Stuttgart mit.

„Heute geht’s los“, beginnt der Text. Katrin Kegreiß, Pastoralreferentin in Leutkirch und Mitinitiatorin des digitalen Adventskalenders, hatte ihn in die spontane Whatsapp-Gruppe gestellt. Es geht um die Überraschungen, die vor Weihnachten warten, und endet mit der Frage: Womit startest du dieses Jahr in den Advent? Marike Schneck postet ein Foto mit einem Berg kleiner Süßigkeiten. „Ganz ehrlich? Mit Einpackstress“, kommentiert sie, denn der analoge Adventskalender für die Familie ist noch nicht fertig.

Dekanatsreferent Elmar Kuhn bindet seinen Adventskranz selbst. für ihn gehört besonders das Kerzenlicht zur Adventszeit. „Am Wochenende wird erst einmal gebacken.“ Constanze Stark hat ihren Beitrag mit einem GIF untermalt, einem Filmchen, in dem eine Teigrolle immer wieder aufs Backblech plumpst.

Nicht zum selber essen, sondern zum Teilen

Was an den anderen Tagen auf die Abonnenten des Leutkircher Adventskalenders für Erwachsene wartet, verrät Katrin Kegreiß noch nicht. Sie erzählt aber, wie die Idee in der Planung für das Jubiläum entstanden ist. Der Kirchenpatron Sankt Martin hat der Legende nach im 4. Jahrhundert seinen Soldatenmantel mit einem frierenden Bettler geteilt. Der Jubiläums-Adventskalender der Kirchengemeinde sollte also nicht zum selber essen, sondern zum Teilen sein.

Vom Jugendlichen bis zur Seniorin haben Gemeindemitglieder Bilder, Texte und Fragen geliefert. Über das Ergebnis ist Katrin Kegreiß nach dem Praxistest ganz zufrieden. „Ich finde es schön, weil man ein klitzekleines Detail vom Tag der anderen mitbekommt – jenseits von Smalltalk und aufwändigen Telefonaten“, freut sich die Theologin. „So stellt sich etwas mehr Nähe ein, wie sie Gott damals an Weihnachten zu uns Menschen gewagt hat.“