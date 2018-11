Maria Heubuch nicht aufgestellt

Von Heinz Thumm

Ein spektakulärer Unfall hat sich am Freitagmorgen in Zwiefalten (Kreis Reutlingen) ereignet, als eine Bankettfräse in die Klostermauer gekracht ist. Dabei wurde der Fahrer der Fräse verletzt. Die Straße war über Stunden gesperrt.

Kurz nach 8 Uhr am Freitagmorgen fuhr die Bankettfräse einer Schwarzwälder Firma die Sonderbucher Steige hinab. Aus bisher ungeklärten Gründen nahm das schwere Fahrzeug immer mehr an Fahrt zu. Entgegenkommende Fahrzeuge konnten gerade noch ausweichen indem sie auf Bankett und Böschung auswichen.