Mappe mit Bargeld aus Auto gestohlen

Ein Unbekannter hat am Mittwoch gegen 11.30 Uhr aus einem vermutlich unverschlossenen Fahrzeug eine schwarze Mappe gestohlen, in der sich eine größere Bargeldsumme, Rechnungen und ein Sparbuch befand. Das Auto war laut Polizei in der Memminger Straße in Leutkirch auf einem Parkplatz eines Einkaufsmarktes abgestellt. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, in Verbindung zu setzen.