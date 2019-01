Mann wirft junge Frau zu Boden

Nach Angaben einer 22-Jährigen hat sie am Freitagmorgen gegen 5.15 Uhr in der Leutkircher Brühlstraße ein unbekannter Mann an der Schulter gepackt und danach auf den Boden geworfen. Der Mann habe sie erst dann in Ruhe gelassen, nachdem sie laut schrie und sich wehrte. Personen, die zur fraglichen Zeit Verdächtiges beobachtet haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561/84880, in Verbindung zu setzen.