Mann wird in der Wurzacher Straße ausgeraubt

Auf offener Straße ausgeraubt worden ist am frühen Sonntagmorgen ein 23-Jähriger in der Wurzacher Straße. Der junge Mann war eigenen Angaben zufolge gegen 1.30 Uhr auf dem Nachhauseweg, als er auf Höhe einer Bushaltestelle im Bereich der Einmündung in den Nibelweg von einem Unbekannten angesprochen wurde. Wie die Polizei berichtet, sei er dann unter Vorhalt eines Messers von dem Unbekannten gezwungen worden, seine Geldbörse auf den Boden zu legen. Der Täter entnahm einen niedrigen dreistelligen Bargeldbetrag, stieg in einen auf Höhe der Bushaltestelle geparkten Wagen, der in Richtung Bad Wurzach davonfuhr.

Der 23-Jährige, der nach der Tat so unter Schock stand, dass eine medizinische Versorgung nötig war, beschreibt den Täter als etwa 35 bis 40 Jahre alt. Er trug eine blaue Jacke, einen langen Bart und eine medizinische Maske. Bei dem Fahrzeug, in dem der Täter als Beifahrer mitfuhr, soll es sich um einen dunklen SUV mit Wangener Kennzeichen gehandelt haben. Das Kriminalkommissariat Ravensburg ermittelt wegen des Raubdeliktes.

Personen, die zur tatrelevanten Zeit in der Wurzacher Straße Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise auf den Täter sowie den Fahrer des blauen SUV geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0751 / 803 33 33 zu melden.