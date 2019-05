Mann wird bei Prügelei leicht verletzt

Bei einer Prügelei in der Nacht zum Samstag ist in Leutkirch ein Mann leicht verletzt worden. Das berichtet die Polizei.

Die Straftat ereignete sich laut Mitteilung am Samstag gegen 0.30 Uhr in der Straße Oberer Graben. Ein 26-jähriger Mann, „welcher merklich unter Alkoholeinfluss stand“, erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Täter ist noch unbekannt. Nach Mitteilung eines Zeugen wurde bei dem Vorfall auf eine am Boden liegende Person eingetreten.

Zeugen, welche Hinweise zu dem Vorfall oder zu sich dort aufhaltenden Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Leutkirch, Telefon 07561 / 84880, zu melden.