Mann will 17-Jährige in Transporter zerren

Eine Jugendliche ist am Mittwoch gegen 5 Uhr fast von einem Unbekannten entführt worden, konnte aber flüchten. Wie die Polizei berichtet, hatte der Unbekannte versucht, die 17-Jährige in einen Kleintransporter zu zerren. Laut den Angaben der 17-Jährigen sei sie in der Memminger Straße auf dem Weg zur Arbeitsstelle gewesen, als ihr aus Richtung Stadtmitte ein dunkler Lieferwagen entgegengekommen sei, der neben dem Gehsteig auf ihrer Höhe angehalten habe. Der Fahrer sei ausgestiegen, habe sie gepackt und die Schiebetür des Transporters geöffnet. Die Jugendliche habe sich laut eigener Angabe gewehrt und den Mann in den rechten Oberarm gebissen. Es sei ihr gelungen, sich loszureißen und zu flüchten. Der Täter fuhr mit seinem Fahrzeug in Richtung Memmingen davon. Die Fahndung der Polizei blieb bislang ohne Erfolg. Den Täter beschreibt die Jugendliche als ungefähr 40 Jahre alt, 1,80 Meter groß, schlank und muskulös. Er ist offenbar Brillenträger und war komplett dunkel gekleidet, trug schwarze Lederhandschuhe und eine schwarze Wollmütze. Bei dem Fahrzeug soll es sich um einen dunklen Lieferwagen/Van, kleiner als ein VW-Bus, handeln, der hinten rechts eine Schiebetür, am Heck und an den hinteren Seiten keine Scheiben gehabt habe. Zeugen werden gebeten, die Polizei in Leutkirch unter Telefon 07561 / 84880 zu verständigen.