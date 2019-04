Mann versucht Alkohol im Koffer zu stehlen

Ein 23-Jähriger ist am Donnerstag gegen 16.30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Leutkircher Straße „Bahnhofsarkaden“ beim Ladendiebstahl beobachtet worden. Der junge Mann betrat laut Polizei den Markt, entnahm aus den Regalen Spirituosen im Wert von rund 300 Euro und verstaute diese in einem mitgebrachten Koffer. Der Ladendetektiv, der den 23-Jährigen schon eine ganze Weile beobachtet hatte, verständigte die Polizei. Beim Verlassen des Ladens wurde der 23-Jährige von den Beamten angesprochen und vorläufig festgenommen. Ermittlungen ergaben, dass dieser Mann bereits im Februar auf gleiche Art und Weise Spirituosen im Wert von rund 600 Euro entwendet hatte. Wegen Diebstahls muss er sich nun verantworten.