Mann soll 29-Jährige sexuell belästigt haben

Die Kriminalpolizei ermittelt derzeit wegen des Tatverdachts der versuchten sexuellen Nötigung gegen einen 19-jährigen Mann aus Syrien, der laut Polizeibericht am Samstag gegen 4.45 Uhr im Bereich Wilhelmshöhe/Kriegerdenkmal gewaltsam versucht haben soll, eine 29-jährige Frau zu sexuellen Handlungen zu zwingen. Das Opfer wurde dabei leicht verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand der Polizei hatte der Tatverdächtige zuvor in einer Gaststätte in der Innenstadt die Frau in sexueller Absicht angesprochen und war abgewiesen worden. Gegen 4.40 Uhr machte sich die 29-Jährige zu Fuß auf den Weg und bemerkte nicht, dass der 19-jährige Mann ihr folgte. Im Bereich des Fußwegs Hoherbergweg sprach er die Frau an, hielt sie fest und wollte sie küssen.

Die Frau lehnte dies nach Angaben der Polizei deutlich ab, woraufhin der Tatverdächtige sie zu Boden riss und sie weiter massiv sexuell bedrängte. Das Opfer setzte sich heftig gegen den Angreifer zur Wehr und schrie laut um Hilfe. Im Verlauf eines Kampfes gelang es der Frau, zu flüchten und einen Zeugen auf ihre Lage aufmerksam zu machen. Dieser alarmierte sofort die Polizei.

Im Verlauf einer unmittelbar eingeleiteten Fahndung erschien der 19-Jährige auf dem Polizeirevier Leutkirch und stellte sich, wobei er den Tatvorwurf bestritt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde er zunächst mit Auflagen auf freiem Fuß entlassen. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ravensburg zur Verifizierung des Tatverdachts dauern an.

Zeugen, die Beobachtungen im Zusammenhang mit der Tat gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0751 / 8030 bei der Polizei Ravensburg zu melden.