Mann schlägt Frau mit Flasche

Ein 29-Jähriger soll am frühen Mittwoch in einer Wohnung in der Leutkircher Brühlstraße eine 40-Jährige mit einer Glasflasche verletzt haben, teilt die Polizei mit.

Nach bisherigen Erkenntnissen schlug der Mann die Flasche gegen den Kopf der Frau, die dadurch leichte Verletzungen erlitt. Sie wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt. Der 29-Jährige, der nach der Tat erst davongegangen war, drohte der 40-Jährigen kurze Zeit drauf über das Handy mit dem Tod. Die Polizei nahm ihn daraufhin in einer Wohnung in Gewahrsam. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Bedrohung ermittelt.