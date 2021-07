Mann schlägt auf 35-Jährigen ein – Polizei sucht Zeugen

Nachdem sich ein unbekannter Passant am Mittwochnachmittag bei den Bahnhofsarkaden rabiat in den handgreiflichen Streit eines Paares eingemischt hat, ermittelt das Polizeirevier Leutkirch und bittet um Hinweise.

Ein 35-jähriger Mann und dessen 31-jährige Partnerin gerieten laut Polizeibericht gegen 14.40 Uhr in einen Konflikt, der derart eskalierte, dass sich beide mit wechselseitigen Schlägen auf dem Boden traktierten. Ein bislang unbekannter Täter griff mit brachialer Gewalt in die Auseinandersetzung ein, indem er dem Mann mehrere Faustschläge auf Gesicht und Körper versetzte und anschließend flüchtete. Der 35-Jährige erlitt hierdurch Schürfwunden und Prellungen. Kurze Zeit später trat die 31-jährige Frau negativ in Erscheinung, als sie mehrere Produkte aus einem Lebensmittelmarkt und einem Geschäft an den Bahnhofsarkaden entwendete und nach der Ansprache einer Angestellten, dieser mit der Hand ins Gesicht schlug. Als Polizeibeamte des Leutkircher Reviers bei der Wohnanschrift der Täterin nach dem Diebesgut suchen wollten, trafen sie dort auf den 35-jährigen Mann. Nachdem zwei Beamte aufgrund dessen massiver Gegenwehr leichte Verletzungen erlitten, wurde der Mann kurzzeitig in Gewahrsam genommen.

Ermittlungsverfahren eingeleitet

Gegen den 35-Jährigen, seine 31-jährige Partnerin und den bislang unbekannten Passanten wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. Zudem muss sich die Frau wegen Diebstahls verantworten. Der 35-Jährige sieht einer Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte entgegen. Personen, die die Vorfälle beobachtet haben oder Hinweise zu dem unbekannten Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07561 / 84880 zu melden. Der Unbekannte wird als etwa 30- bis 35-Jahre alt, 1,75 bis 1,85 Meter groß und schlank beschrieben. Er trug einen schwarzen Kapuzenpullover und hatte kurze dunkle Haare sowie einen Oberlippenbart. Zeugenaussagen zufolge sprach er Türkisch.