Mann reicht gefälschte Rezepte in Leutkircher Apotheken ein

Mit gefälschten Rezepten hat ein 46 Jahre alter Mann Anfang der Woche versucht, in zwei Apotheken in Leutkirch an Medikamente zu kommen. Der Apothekerin, bei der er sein Glück am Montag versuchte, kam das Rezept jedoch komisch vor, wie die Polizei mitteilt.

Sie vertröstete den Mann auf den nächsten Tag und überprüfte das Rezept. Als sich dieses als Fälschung erwies, verständigte sie die Polizei. Am Folgetag versuchte der Mann bei einer weiteren Apotheke ein Rezept einzulösen. Als auch in diesem Fall die Beschäftigten die Fälschung erkannten und die Polizei verständigten, wurde der Mann wenig später bei der Fahndung kontrolliert. In seiner Wohnung fanden die Beamten eine Vielzahl an Medikamenten und Blankorezepte sowie einen Arztstempel vor, die beschlagnahmt wurden. Auf den 46-Jährigen, der einräumte, medikamentensüchtig zu sein, kommt nun ein Strafverfahren wegen der Rezeptfälschungen zu.